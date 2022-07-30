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Beşiktaş - Sampdoria maç sonucu: 1-1 (Beşiktaş Sampdoria maç özeti)

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş sezonun son hazırlık karşılaşmasında taraftarının önünde İtalyan ekibi Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. Sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasına Vodafone Park'ta çıkan siyah beyazlılar 4'lü savunma sistemiyle oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:09
Beşiktaş - Sampdoria maç sonucu: 1-1 (Beşiktaş Sampdoria maç özeti)

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Yeni transferlerin ilk kez Vodafone Park'ta sahaya çıktığı karşılaşmada Beşiktaş ile Sampdoria 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, yeni sezon açılış töreninde İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde teknik heyet ve oyuncular tek tek anons edilerek sahaya çağırılırken, taraftarlar oyuncularına alkışlarla destek oldu.


Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, hazırlık döneminde 3'lü savunma kurgusunu tercih etmesine rağmen bu karşılaşmada 4-3-3 formasyonunda takımını sahaya sürdü. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Saiss ve Oğuzhan Akgün'den oluşturdu. Orta sahada Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz ve Gedson Fernandes'i görevlendiren Ismael'in hücum hattındaki tercihleri ise Ghezzal, Muleka ve Weghorst oldu.

Siyah-beyazlılar, mücadelenin ilk yarısında bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremedi. Konuk ekip 37'nci dakikada Sabiri'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İki takım, ikinci yarıya da karşılaşmaya başladığı 11'lerle çıktı. Ismael, 59'uncu dakikada Saiss, Kartal Kayra ve Muleka'nın yerine Berkay Vardar, Emrecan Uzunhan ve N'Koudou'yu sahaya sürdü. 65'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Önde yapılan baskı sonrasında kapılan topta Gedson'un ayak uzattığı top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Weghorst, sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Eşitlik golünün ardından Weghorst, Ersin ve Salih Uçan'ın yerine Cenk Tosun, Emre Bilgin ve Emirhan İlkhan oyuna dahil oldu. Skora denge gelmesinin ardından oyunda etkili olan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, N'Koudou ile 2 gol pozisyonu yakalasa bunları değerlendiremedi. Ismael, karşılaşmada son oyuncu değişikliklerini ise 85'inci dakikada yaptı. Gedson, Ghezzal ve Welinton kenara gelirken, yerlerine Boyd, Emirhan Delibaş ve Necip Uysal girdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

EMİRHAN İLKHAN'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve ikinci yarıda oyunda dahil olduktan sonra genç oyuncu Emirhan İlkhan'a destek oldu. İsmi Torino ile anılan ve sözleşmesinde 4.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu öğrenilen Emirhan İlkhan, Sampdoria karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Karşılaşma öncesinde sezon açılışında oyuncular tek tek anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, 'Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan' yönünde tezahüratlarda bulundu. 18 yaşındaki orta saha oyuncusuna, oyuna girdikten sonra da destek devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, genç futbolcu lehine tezahüratlarda bulundu.

WEGHORST İLK GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın 37. dakikasında Abdelhamid Sabiri'nin golüyle öne geçen İtalyan temsilcisine yeni transfer Wout Weghorst 65. dakikada skoru tayin etti. Beşiktaş sezon öncesi 6. hazırlık maçına çıkarken 2 galibiyet 2 mağlubiyet 2 beraberlikle ayrıldı.

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