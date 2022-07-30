BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael 4'lü savunmaya dönüyor! İşte değişikliğin sebepleri

Hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle tepki çeken Fransız teknik adam, defans hattındaki sıkıntıları gidermek için ilk etapta sistemi değiştirecek. Beşiktaş, bugün Sampdoria ile oynayacağı maça 4-3-3 dizilişi ile çıkacak.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ı 3'lü savunma ile oynatan teknik direktör Valerien İsmael, bu sistemden 'mecburen' vazgeçiyor. Hazırlık maçlarında hem savunmadaki hem hücumdaki sıkıntılardan dolayı acil arayış içerisinde olan Fransız teknik adam, ilk hamlesini defansa yapacak ve 4'lüye dönecek. Deneme de bugün Sampdoria maçında uygulanacak.

İŞTE PLAN DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ

1- STOPER SIKINTISI

Hazırlık maçlarında savunmada çok fazla bireysel hata yapan Beşiktaş'ın defans hattı taraftarlar arasında endişe yarattı. Mevcut stoperlerin 3'lü savunmaya tam uyum sağlayamaması ve sakatlık yüzünden Saiss ile Montero'nun olmayışı bu görüntünün nedeni oldu. Vida'nın ayrılmasından sonra sağ stoper yetersizliği dikkat çekti.

2- KANAT BEKLERDEN VERİM ALINAMADI

Valerien İsmael, sağ kanat bekte Rosier, sol kanat bekte Umut Meraş'ı oynattı ve istediği verimi elde edemedi. Fransız teknik adamın sistemi içinde hem savunmada hem hücumda önemli yere sahip olan bekler beklenilen performansı veremedi. 3- MERKEZ ORTA

3-SAHA ETKİSİZ KALDI

İsmael, hazırlık maçlarında Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı yan yana oynattı. Ancak özellikle Portekizli futbolcudan bu oyun sisteminde yeterli verimin alınamadığı görüldü. Gedson'un hücum çıkışlarına engel olan bu planda değişikliğe gidilecek. Yıldız oyuncu, hazırlık maçlarında skor katkısı üretemedi.

4- RACHID GHEZZAL 10'DA OLMUYOR

Kartal'ın yıldızı Ghezzal yaz döneminden bu güne 3- 4-1-2 sisteminin 10 numarası olarak sahaya sürülmüştü. Ancak oyuncu bu sistemde skor yapamadı. Kariyerinde 24 resmi maçta bu bölgede oynayan Ghezzal'ın bir golü var, onu da geçen sezon Beşiktaş formasıyla attı. Cezayirli yıldızın 10 numarada yeteneklerini sergileyemediği görüldü. Şimdi İsmael, 4-3-3'e dönerek oyuncuyu alışık olduğu yerde sağ kanat forvette oynatacak.

NE DEMİŞTİ?

"Üçlü sistem tüm majör liglerde oynanan bir sistem. Biz buna inanıyoruz. Netice olarak maç kazanmak istiyoruz. Geçen sezon bazı durumlarda 4'lü sisteme geçtik. Eğer maç kazanmamızı gerektiren şey buysa bunu da yapabiliriz. Şu an savunma hattımzıda bir sıkıntı görünüyor, eksikler var."