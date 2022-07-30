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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan'dan ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Torino'ya gideceği yönündeki haberlerin ardından sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yayınladı. Ayrılığa yeşil ışık yakan Emirhan, "Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 18:51
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan'dan ayrılık açıklaması!

İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olacağı konuşulan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, sessizliğini bozdu. 18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından transferine ilişkin flaş bir açıklama yayınladı.

Ayrılığa yeşil ışık yakan Emirhan, transferinin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlı camiadan anlayış beklediğini ifade etti.

Emirhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yurt dışına transferim hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak gereği duyuyorum.

Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim.

Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum.

Eğer yurt dışına gidersem Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım."

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