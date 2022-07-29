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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'in kader haftası belli oldu! Ayrılık...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. Hazırlık maçlarındaki kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in taktiksel hamleleri eleştirilerin odak noktası haline geldi. Kara Kartal'ın teknik direktör için Süper Lig'in beşinci haftasında oynanacak olan Ankaragücü maçının belirleyici olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:22
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'in kader haftası belli oldu! Ayrılık...

Beşiktaş'ta gelecek sezon erken bir hoca değişikliği yaşanabilir.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Siyah beyazlı yönetim, geçen sezon sonunda göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael'e beş maçlık kredi tanıdı.

Gedson, Cenk Tosun, Weghorst, Muleka ve Saiss gibi güçlü isimlerle kadroyu donatan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Fransız teknik adamdan bu transferlere yakışır sonuçlar bekliyor. Geçtiğimiz sezon hocaya sabır gösterildiği için şampiyonluk yarışına erken havlu atıldığını düşünen yönetim bu riski tekrar yaşamak istemiyor.

ISMAEL KAMÇILANDI

Valerien Ismael'in özellikle hücum hattındaki transferlerin kamp dönemine yetişmesi talebi ve bu isteğin gerçekleştirilmesi de yönetimin kararında etkili oldu. Yönetimin tamamının görüş birliğiyle aldığı bu karar Fransız teknik adamı daha da kamçıladı.

"BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞIZ"

Ismael, siyah beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Bu sezonun ne kadar önemli olduğunun farkındayım. İstediğimiz transferleri de yapıyorsunuz. Ben ve ekibimin beklentilerinizi karşılayacağımızdan eminim" dediği öğrenildi.

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