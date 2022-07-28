Beşiktaş'ıngeçen sezon devre arasında kadrosuna katıp Rizespor'a kiraladığı bu sezon içinse büyük beklentilerin olduğu Gedson iddialı açıklamalar yaptı. 23 yaşındaki Portekizli futbolcu, "Hem hücum hem orta saha hem savunma olarak ligin en iyileri bizde" diye konuştu. Daha önceki senelerde mevkisinde Ljajic, Pjanic, Teixeirax gibi isimlerin oynadığını hatırlatan orta saha oyuncusu "Artık ben varım. Kimsenin eksikliğini hissetirmem hatta fazlasını yapacağıma inanıyorum" ifadesini kullandı. Orta sahadaki partnerleri Josef, Atiba, Emirhan'dan övgüyle bahseden Gedson "Atiba bu seviyede hala oynayabilecek kadar müthiş bir oyuncu. Josef'i ise zaten anlatmaya gerek yok. Onunla oynamak için sabırsızım. Emirhan da çok yetenekli bir isim. Türk futbolu için büyük bir şans" dedi. Gedson, gol atmak kadar asist yapmayı sevdiğini de sözlerine ekledi.