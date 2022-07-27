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Tatsız prova

Beşiktaş, yeni transferi Muleka’nın bir gol attığı maçta İspanyol 1 2 Alaves’e mağlup oldu. 5’inci hazırlık maçında 2’nci kez kaybetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Tatsız prova

İspanya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren teknik direktör Valerien İsmael yönetimindeki Beşiktaş, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Deportivo Alaves'e 2-1 yenildi. Maça Ersin, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Gedson, Salih, Boyd, Ghezzal, Muleka ve Weghorst 11'i ile başlayan Kartal, henüz ikinci dakikada yeni transferi Jackson Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sone erdi. Alaves, 54. dakikada Jon Guridi'nin attığı golle beraberliği yakaldı. İspanyol temsilcisi, 66'da De La Fuente'nin golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla siyahbeyazlılar, 5. hazırlık maçında 2. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal,, son hazırlık maçında 30 Temmuz Cumartesi günü 19.00'da Vodafone Park'ta Sampdoria ile karşılaşacak.

SON İKİ MAÇTA KAYIP
Kartal, hazırlık döneminde oynadığı ilk üç hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1, Mainz'ı 1-0 mağlup etmişti. Viktoria Plzen ile de 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, İspanya'daki ilk sınavında Wolverhampton'a 3-0 kaybetmişti. Dün de Alaves'e 2-1 mağlup oldu.

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