Haberler Beşiktaş Hasic’e yine yol göründü!

Hasic’e yine yol göründü!

1. Lig'e düşen Göztepe yeniden Süper Lig'e dönmeyi hedeflerken, Beşiktaş'ın Ajdin Hasic'e göz dikti. Geçen sezonun ikinci yarısında Ümraniye forması giyen ve şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki futbolcunun, kiralık olarak İzmir ekibine transferi için önemli yol kat edildiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Hasic’e yine yol göründü!
Spor Toto 1. Lig'e düşen İzmir temsilcisi Göztepe, yeniden Süper Lig'e dönmeyi hedeflerken, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic'e göz dikti. Geçen sezonun ikinci yarısında Ümraniyespor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki futbolcunun, kiralık olarak İzmir ekibine transferi için önemli yol kat edildiği öğrenildi.
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