Gol atmaya geldim!

Kara Kartal'ın yeni transferlerinden Wout Weghorst iddialı açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki Hollandalı forvet "Buraya yeni bir iddia ortaya koymak, gol atmak için geldim" ifadelerini kullandı. Cenk Tosun'u Premier Lig'den tanıdığını söyleyen Weghorst, "Takımda çok kaliteli isimler var. İyi bir hava yakaladık ve ortamımız gerçekten çok güzel. Ben de bu ailenin bir parçası olup elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ta gol atmak için varım" şeklinde konuştu. Oynayacaklar sisteme alışmaya çalıştıklarını belirten Weghorst, "Henüz İstanbul'da yeteri kadar zaman geçiremedim. Ama alışma süremin uzun olacağını sanmıyorum. Türk insanlarının sıcak kanlı olduğunu biliyorum. Burada çok mutlu olacağımı düşünüyorum" dedi. Öte yandan siyah- beyazlı takımın antrenmanlarında hırslı çalışması ile dikkat çeken Hollandalı santrfor, teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Oyuncunun bireysel antrenörü de geçtiğimiz günlerde Weghorst'un form olarak mükemmel durumda olduğunu bildirmişti.

TARAFTARI GÖRMEK İÇİN ÇOK SABIRSIZIM

Wout Weghorst, Beşiktaşlı taraftarlara da ayrı bir parantez açtı. "Genel olarak Türk taraftaların ateşli olduğu tüm Avrupa'da bilinir" diyen Hollandalı golcü, "Tabii ki Beşiktaşlı taraftarların takımlarını nasıl sevdiğini de çoğu kişiden duydum. Onların önünde çıkacağım maçlar için şimdiden sabırsızlanıyorum. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.