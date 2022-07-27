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Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

(Beşiktaş transfer haberi) Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Al Ahli ile birlikte Türkiye'de kamp yapan 30 yaşındaki sol bek Ezgian Alioski ile anlaşıldı. Alioski'nin kulübü ile masaya oturan Beşiktaş'ın mutlu sona ulaşmak için yaptığı teklif de belli oldu. (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:57
Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Beşiktaş'ta Callum Styles, Tayfur Bingöl, Mohanad Jeahze derken sol bek takviyesi için bir isim sürpriz şekilde listeye girip öne çıktı.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

O da Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin 30 yaşındaki futbolcusu Ezgjan Alioski oldu.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Siyah-beyazlı yönetimin, temasa geçtiği Kuzey Makedonyalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı hatta kulübü ile de ilk temasın kurulduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

1.71 boyundaki oyuncunun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği biliniyor.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Alioski'nin Avrupa'ya dönmek istemesi nedeniyle de Beşiktaş'ın teklifini hemen kabul ettiği ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

TEKLİF BELLİ OLDU

Al Ahli ile sözleşmesi sezon sonu biteceği için kiralama seçeneği bulunmayan Ezgjan Alioski için Beşiktaşlı idarecilerin teklif ettiği rakam da ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Siyah beyazlı kulübün, 30 yaşındaki yıldız için 3-3.5 milyon euro arasında bir rakam önerdiği bilgisi de paylaşıldı.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Takımı Türkiye'de kampta olduğu için görüşmeleri hızlı şekilde yürüten siyah-beyazlıların hafta sonuna kadar sol bek takviyesini bitirmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Öte yandan Beşiktaş'ın Alioski ile anlaşmaya varılamaması durumunda B Planı'nı hazırda tuttuğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Alioski olmazsa Kara Kartal, Tayfur Bingöl için mali anlamda fedakarlık yapmayı düşünüyor.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Alanyaspor'a ayrılmak istediğini ileten Tayfur, Beşiktaş'ın sol bek transferinde atacağı adımları merakla takip ediyor.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

iSPANYOL BASINI: AYRILMAK ZORUNDA!

Bu arada Ezgjan Alioski için İspanyol medyasında da haberler çıktı.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Kuzey Makedonyalı sol bekin takımı Al-Ahli küme düştüğü için ayrılmak zorunda kalacağı çünkü Suudi Arabistan'da bir alt ligde yabancı oyunculara izin verilmediği belirtildi.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

30 yaşındaki sol bekin İzmit'teki kamptan ayrılıp Beşiktaş'a transferini tamamlayacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Geçtiğimiz sezon takımıyla 30 maça çıkan tecrübeli sol bek, 6 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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