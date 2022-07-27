Beşiktaş'ta sol bek için karar verildi: Alioski artık liste başı!

Beşiktaş'ta Callum Styles, Tayfur Bingöl, Mohanad Jeahze derken sol bek takviyesi için bir isim sürpriz şekilde listeye girip öne çıktı.
Beşiktaş'ta Callum Styles, Tayfur Bingöl, Mohanad Jeahze derken sol bek takviyesi için bir isim sürpriz şekilde listeye girip öne çıktı.
O da Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin 30 yaşındaki futbolcusu Ezgjan Alioski oldu.
Siyah-beyazlı yönetimin, temasa geçtiği Kuzey Makedonyalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı hatta kulübü ile de ilk temasın kurulduğu kaydedildi.
1.71 boyundaki oyuncunun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği biliniyor.
Alioski'nin Avrupa'ya dönmek istemesi nedeniyle de Beşiktaş'ın teklifini hemen kabul ettiği ileri sürüldü.
TEKLİF BELLİ OLDU
Al Ahli ile sözleşmesi sezon sonu biteceği için kiralama seçeneği bulunmayan Ezgjan Alioski için Beşiktaşlı idarecilerin teklif ettiği rakam da ortaya çıktı.
Siyah beyazlı kulübün, 30 yaşındaki yıldız için 3-3.5 milyon euro arasında bir rakam önerdiği bilgisi de paylaşıldı.
Takımı Türkiye'de kampta olduğu için görüşmeleri hızlı şekilde yürüten siyah-beyazlıların hafta sonuna kadar sol bek takviyesini bitirmek istediği kaydedildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın Alioski ile anlaşmaya varılamaması durumunda B Planı'nı hazırda tuttuğu öğrenildi.
Alioski olmazsa Kara Kartal, Tayfur Bingöl için mali anlamda fedakarlık yapmayı düşünüyor.
Alanyaspor'a ayrılmak istediğini ileten Tayfur, Beşiktaş'ın sol bek transferinde atacağı adımları merakla takip ediyor.
iSPANYOL BASINI: AYRILMAK ZORUNDA!
Bu arada Ezgjan Alioski için İspanyol medyasında da haberler çıktı.
Kuzey Makedonyalı sol bekin takımı Al-Ahli küme düştüğü için ayrılmak zorunda kalacağı çünkü Suudi Arabistan'da bir alt ligde yabancı oyunculara izin verilmediği belirtildi.
30 yaşındaki sol bekin İzmit'teki kamptan ayrılıp Beşiktaş'a transferini tamamlayacağı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon takımıyla 30 maça çıkan tecrübeli sol bek, 6 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.