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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'e yeni sezonda iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından Fransız futbolcu N'Koudou'nun da sözleşmesinin feshedileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:11
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Siyah-beyazlılarda son olarak bir ayrılık yaşanmış, takımın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz İskoç ekibi Rangers'a transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Kara Kartal'da kamp dönüşü bir ayrılık daha yaşanabilir. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta, Georges-Kevin N'Koudou dönemi sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Yönetimin sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldiği N'Koudou ile yollar takımın İstanbul'a dönüşünde resmi olarak ayrılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Fransız kanat oyuncusu ile siyah-beyazlı yönetim arasında fesih için küçük bir pürüz kaldığı, tarafların ödenecek tazminatta anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş, N'Koudou'nun alternatiflerini de arıyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

GEORGES-KEVIN N'KOUDOU KİMDİR?

13 Şubat 1995 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Profesyonel futbol kariyerine PSG Jugend altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Sırasıyla ACBB Jugend, Nantes, Marsilya, Tottenham, Burnley, Monaco formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

2019'un yaz transfer döneminde Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 86 karşılaşmada 16 gole imzasını atarken 8 de asist yaptı.

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