BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda son olarak bir ayrılık yaşanmış, takımın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz İskoç ekibi Rangers'a transfer olmuştu.
Kara Kartal'da kamp dönüşü bir ayrılık daha yaşanabilir. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta, Georges-Kevin N'Koudou dönemi sona eriyor.
Yönetimin sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldiği N'Koudou ile yollar takımın İstanbul'a dönüşünde resmi olarak ayrılacak.
Fransız kanat oyuncusu ile siyah-beyazlı yönetim arasında fesih için küçük bir pürüz kaldığı, tarafların ödenecek tazminatta anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi.
Beşiktaş, N'Koudou'nun alternatiflerini de arıyordu.
GEORGES-KEVIN N'KOUDOU KİMDİR?
13 Şubat 1995 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine PSG Jugend altyapısında başladı.
Sırasıyla ACBB Jugend, Nantes, Marsilya, Tottenham, Burnley, Monaco formaları giydi.
2019'un yaz transfer döneminde Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a geldi.
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 86 karşılaşmada 16 gole imzasını atarken 8 de asist yaptı.
Kamerun asıllı futbolcu, forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor.
1.72 boyundaki N'Koudou'nun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro...