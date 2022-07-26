Savaşmaya geldim

Kartal'ın yeni transferlerinden Muleka, kamp çalışmaları ve sezon hedefleri hakkında konuştu. Genç golcü "Kampta oldukça yoğun bir şekilde çalışarak devam ediyoruz. Sezona tam anlamıyla hazır girmek için çok çalışıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını alacağız" dedi. "Transfer sürecim oldukça zordu. Uzun görüşmeler neticesinde forma giymek istediğim Beşiktaş 'a geldim. Bu kulüpte benden neler beklendiğini çok iyi biliyorum. Bireysel başarıdan çok takımımın kazanmasına etki etmek istiyorum" ifadelerini kullanan Muleka "Aynı bölgede Weghorst ve Cenk Tosun ile rekabet halinde olacağım. Tabii ki bu durum takıma çok olumlu yansır. Her futbolcu sahada olmak ister. Yedek kalsam da kesinlikle üzülmem. Daha da hırslanıp formayı kazanmak için savaşırım. Savaşamaya geldim" diye konuştu. Kongolu ayrıca " Belirli bir gol hedefim yok. Ama başarılı olacağımdan çok eminim" dedi.

BİR GÜN BARÇA'DA OYNAMAK İSTERİM

Muleka bireysel hedeflerine de değindi ve Barcelona'nın hayalini kurduğunu şöyle anlattı: Demokratik Kongo vatandaşıyım. Ülkemde bazı futbolcular Belçika vatandaşlığına geçmeyi tercih ediyor. Kalbim, ülkem için atıyor. Ülkemi çok seviyorum. Çocukluğumdan beri Barcelona bana çok sempatik gelmiştir. Oynadıkları futbol ilham verici. Belki bir gün neden olmasın?