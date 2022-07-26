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Hazırlıklar tam gaz

Kara Kartallar, İspanya kampındaki hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar ardından taktik program uyguladı. Çalışma şut denemeleri ile sona ererken, futbolcuların bir hayli keyifli olması yine dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Hazırlıklar tam gaz
Kara Kartallar, İspanya kampındaki hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar ardından taktik program uyguladı. Çalışma şut denemeleri ile sona ererken, futbolcuların bir hayli keyifli olması yine dikkatlerden kaçmadı.
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