Hazırlıklar tam gaz

Kara Kartallar, İspanya kampındaki hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar ardından taktik program uyguladı. Çalışma şut denemeleri ile sona ererken, futbolcuların bir hayli keyifli olması yine dikkatlerden kaçmadı.
Kara Kartallar, İspanya kampındaki hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar ardından taktik program uyguladı. Çalışma şut denemeleri ile sona ererken, futbolcuların bir hayli keyifli olması yine dikkatlerden kaçmadı.