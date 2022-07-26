BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Transferde önce forvet işini çözen ardından stoperleri bitiren Beşiktaş'ta operasyonların 2. aşaması başlıyor.
Transferde önce forvet işini çözen ardından stoperleri bitiren Beşiktaş'ta operasyonların 2. aşaması başlıyor.
Uzun süredir Young Boys'lu Christian Fassnacht'ın peşinde olan siyah-beyazlılar bu transferi de bitirme aşamasına getirdi.
Kevin NKouodu'nun sözleşmesini feshetmek üzere olan yönetim, bu oyuncunun yerine düşündüğü Fassnacht'a bu hafta içinde büyük ihtimalle imza attıracak.
İsviçre ekibini ikna eden, 28 yaşındaki futbolcuyla da daha önce el sıkışan Kartallar, transferi resmiyete kavuşturacak.
CALLUM STYLES İÇİN DE ATAKTA
1.85 boyundaki futbolcunun bu hafta sağlık kontrolünden geçip ardından 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Siyah-beyazlı takım yarın sona erecek İspanya kampından sonra İstanbul'da çalışmalara devam edecek, yönetim de Christian Fassnacht'ı lig öncesi son hazırlıklara yetiştirmek amacında.
Öte yandan Callum Styles için de girişimlere başlayacak olan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde Barnsley ile masaya oturacak.
İdareciler, lig başlayana kadar transfer operasyonlarını bitirmek için sıkı şekilde çalışmaları sürdürüyor.
CHRISTIAN FASSNACHT KİMDİR?
Christian Fassnacht, 11 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
28 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Zürich kentinde doğmuştur.
185 cm boyunda ve 74 kilo olan Christian Fassnacht, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Kariyerinde FC Thalwil, FC Red Star Zürich, FC Tuggen, FC Winterthur, FC Thun ve Young Boys formaları giymiştir.
Başarılı oyuncu Young Boys formasıyla 218 maçta görev almış, 65 gol atıp 34 asist yaparak takımına katkı sağlamıştır.
Christian Fassnacht'ın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.