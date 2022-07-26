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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. NKoudou ile yolları ayırmak üzere olan siyah-beyazlı kulüp, Fassnacht’a bu hafta içinde resmi imzayı attırabilir. Oyuncu artık İstanbul’a bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Transferde önce forvet işini çözen ardından stoperleri bitiren Beşiktaş'ta operasyonların 2. aşaması başlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Uzun süredir Young Boys'lu Christian Fassnacht'ın peşinde olan siyah-beyazlılar bu transferi de bitirme aşamasına getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Kevin NKouodu'nun sözleşmesini feshetmek üzere olan yönetim, bu oyuncunun yerine düşündüğü Fassnacht'a bu hafta içinde büyük ihtimalle imza attıracak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

İsviçre ekibini ikna eden, 28 yaşındaki futbolcuyla da daha önce el sıkışan Kartallar, transferi resmiyete kavuşturacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

CALLUM STYLES İÇİN DE ATAKTA

1.85 boyundaki futbolcunun bu hafta sağlık kontrolünden geçip ardından 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Siyah-beyazlı takım yarın sona erecek İspanya kampından sonra İstanbul'da çalışmalara devam edecek, yönetim de Christian Fassnacht'ı lig öncesi son hazırlıklara yetiştirmek amacında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Öte yandan Callum Styles için de girişimlere başlayacak olan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde Barnsley ile masaya oturacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

İdareciler, lig başlayana kadar transfer operasyonlarını bitirmek için sıkı şekilde çalışmaları sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

CHRISTIAN FASSNACHT KİMDİR?

Christian Fassnacht, 11 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

28 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Zürich kentinde doğmuştur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

185 cm boyunda ve 74 kilo olan Christian Fassnacht, Sağ ayağını kullanmaktadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Kariyerinde FC Thalwil, FC Red Star Zürich, FC Tuggen, FC Winterthur, FC Thun ve Young Boys formaları giymiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Başarılı oyuncu Young Boys formasıyla 218 maçta görev almış, 65 gol atıp 34 asist yaparak takımına katkı sağlamıştır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fassnacht’ta geri sayım

Christian Fassnacht'ın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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