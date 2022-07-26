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Beşiktaş'tan ayrılan Can Bozdoğan'ın yeni adresi resmen açıklandı!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın geçen sezon Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'e transfer olduğu açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 13:09
Beşiktaş'tan ayrılan Can Bozdoğan'ın yeni adresi resmen açıklandı!

Beşiktaş'ın, geçen sezon Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın yeni adresi resmen açıklandı.

Siyah beyazlıların, satın alma opsiyonunu kullanmadığı 21 yaşındaki futbolcu, Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'e imza attı.

Hollanda temsilcisi, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Can Bozdoğan, Utrecht'te 1 yıllık kiralık olarak forma giyecek.

Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 28 karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol, 1 asist kaydetmişti.

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