Beşiktaş'tan ayrılan Can Bozdoğan'ın yeni adresi resmen açıklandı!

Beşiktaş'ın, geçen sezon Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın yeni adresi resmen açıklandı.
Siyah beyazlıların, satın alma opsiyonunu kullanmadığı 21 yaşındaki futbolcu, Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'e imza attı.
Hollanda temsilcisi, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Can Bozdoğan, Utrecht'te 1 yıllık kiralık olarak forma giyecek.
Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 28 karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol, 1 asist kaydetmişti.
✔️ New shirt ❤️🤍— FC Utrecht (@fcutrecht) July 26, 2022
✔️ New player 😍
🇩🇪 Willkommen, 𝗖𝗮𝗻 𝗕𝗼𝘇𝗱𝗼𝗴𝗮𝗻!#WillkommenCan #vanuithethart