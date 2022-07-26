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Beşiktaş'ın yeni transferi Philippe Keny'ye Demba Ba benzetmesi!

Transfer çalışmalarını südüren Beşiktaş, son olarak Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki forvet için Bandırmaspor'a 1.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaşlı futbolseverler, genç futbolcunun özelliklerini merak ederken, scout Burak Manap, Keny hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 18:46
Beşiktaş'ın yeni transferi Philippe Keny'ye Demba Ba benzetmesi!

Beşiktaş, Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny ile anlaşma sağladı. Kara Kartal, bu transfer için 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın yeni transferi Philippe Keny'i merak etti. aspor.com.tr editörlerinden Bora Salgın, konuyla ilgili Scout Burak Manap'tan bilgi aldı. İşte Philippe Keny'nin detaylı analizi…

İŞTE PHILIPPE KENY ANALİZİ

İşte Scout Burak Manap'ın, Philippe Keny analizi:

"Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan ve maç başı ortalamayla 95 dakika sahada kalan birisi olmakla birlikte oyuncunun son 5 maçtaki ısı haritasını da bu şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Keny 2. ve 3. Bölgede özellikle sırtı dönük bir şekilde topla buluştuktan sonra oyun kurabilen bir yapıdadır. Ayrıca kendisi sağ iç koridoru inanılmaz verimli kullanıyor. Hatta kendisine çok fazla pas isteyen bir profil olmakla birlikte, pas aldıktan sonra rakibi kendisine yaklaştırıp, arkada boş alan yarattırdıktan sonra rakip 3.bölgesine doğru çok verimli kilit paslar gönderiyor. Bunun yanı sıra maç başı 1,59 kilit pas girişimi yaparken, başarı oranı ise %50'dir. Keny bu konuda verilere göre kendi mevkisindeki oyuncular arasında lig lideri konumunda yer alıyor.

Görselde oyuncunun başarılı ve başarısız kilit paslarını görebilirsiniz. Oyuncu, sağ kanattaki dış koridordan ziyade, iç koridor, Merkez koridor ve Assist Zone bölgelerini ne kadar verimli kullandığını görebilirsiniz.

Oyuncunun yaptığı asistleri de görsel olarak sizler için oluşturdum. İç koridordan 5 asist, merkez koridordan ise 3 asisti var. Yani asistlerinin %60'ı iç koridor üzerinden gerçekleşmiş.

Keny ayrıca savunmaya da sık sık yardıma gelerek, savunma bölgesine de aktif bir şekilde yardımcı olan bir profilde diyebiliriz. Savunmaya geldiğinde özellikle hava toplarında çok fazla pas arası yapan bir oyuncu. Oyuncunun pas arası yaptığı bölgeleri de görebilirsiniz.

Keny'nin geçtiğimiz sezon attığı gollerin çoğunluğu ise ilk yarıda geldi. Attığı 8 golün 3 tanesini 18-25 dk. arası gerçekleştirmiştir. Ayrıca gollerin %56'sını ise ilk yarıda atmıştır. İlk yarıda attığı gollerin sürelerin ortalaması 25.dakikaya tekabül etmektedir.

Bunun yanı sıra, topsuz oyunda çok rahat alan açan, alan yaratan bir profil. Aynı zamanda atletik bir oyuncudur kendisi. Topla ilk buluşma ve ilk kontrolde tarz olarak bana Demba Ba'yı hatırlattı. Ayrıca topla ilerlerken çok rahat adam geçebilme yetisine sahip bir oyuncudur. Zaten kendisi verilere göre dripling girişimlerinde lig birincisi olarak yer almaktadır.

Keny, tam bir merkez forvet olmakla birlikte, tüm özellikleri fazlasıyla taşıyan birisi. Ayrıca çektiği şutları mümkün olduğunca verimli kullanıp, skora da etki ediyor. Ancak büyük takımlara karşı ve özellikle kendisine baskı yapan takımlara karşı pek etki gösteremiyor. Bandırmaspor'da Kerim Avcı, Beykan Şimşek ve Landel ile iyi bir hücum hattı oluşturdular. Hatta özellikle Kerim Avcı ile çok iyi partner olduklarını söyleyebilirim.

Keny, geçtiğimiz sezon maç başı 15 ortalama top kaybı yaşayan bir isim. Ancak özellikle 3. Bölgede yaşadığı top kayıplarının çoğunluğu baskı altında oyun kuramamaktan ve akabinde kendisine yapılan müdahale sonrası yapılan top kayıplarıdır. 2.bölgede yaşadığı top kayıpları ise, kendisine doğru havadan gönderilen uzun topları, hava topuna çıkarak arkaya sektirip oyun kurmaktan dolayı rakibe geçen toplar sebebiyle hanesine yazıldı. Keny'nin yaptığı top kayıpları da görseldeki şekildedir;

Keny için şu anda mevcut oyuncu grubundan dolayı yedek olacağını düşünüyorum. Nitekim Keny kanat forvet oynayacak profilde birisi değil. Tamamiyle forvet olan bir oyuncu."

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