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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından siyah-beyazlılar sol bek arayışlarına başladı. Kara Kartal'da gündeme gelen son isim Mohanad Jeahze olmuştu. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın teklifinin ardından flaş bir harekete imza attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 11:22
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

Beşiktaş'ta, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a gitmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

Siyah beyazlılar, sol bek bölgesine acil takviye yapmak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

Yönetim, transfer gündemine İsveç Ligi takımlarından Hammarby'de forma giyen Mohanad Jeahze'yi almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

Beşiktaş'ın, Iraklı futbolcu için 1 milyon Euro bonservis önerdiği ortaya çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

İki kulüp arasında görüşmeler sürerken, flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

A Spor editörlerinden Kubilay açıkgün'ün İsveç basınına dayandırdığı habere göre, Mohanad Jeahze, takımının dün oynadığı maça çıkmak istemedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

25 yaşındaki ismin, mücadeleye ilk 11'de başlayacağı ancak son anda takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

Jeahze'nin bu talebinin ardından Varbergs karşılaşmasına yedek kulübünde başladığı ve hiç süre almadığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

Hammarby futbol direktörü Jesper Jansson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Jeahze'nin ne olursa olsun Hammarby ile sözleşmesi var, oynamak zorundaydı ancak maça odaklanamadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

Mohanad Jeahze, bu sezon İsveç Ligi'nde 13 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

1.79 boyundaki sol bek, 13 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist yaptı. Jeahze'nin güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Mohanad Jeahze'den flaş hareket!

Iraklı futbolcunun, Hammarby ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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