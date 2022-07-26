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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da transfer operasyonları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündem sol bek takviyesi... Daha önce, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl için harekete geçen Kara Kartal, teklifini revize ederek bir kez daha Akdeniz ekibinin kapısını çalacak. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:05
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Siyah-beyazlılarda takviye yapılacak bölgelerden biri de sol bek hattı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olmasının ardından bu mevkiye takviye için harekete geçildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Gündemdeki isim Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Ancak Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol beke takviyeyi zorunlu olarak gören siyah-beyazlılar, operasyonu tekrar başlattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Sabah'ta yer alan habere göre ilk teklifinde Akdeniz ekibine sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş, bu kez 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon TL bonservis + 1 futbolcu teklif edecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Tayfur'dan da istekli tavır göstermesi ve Alanyaspor'un inadını kırmakta rol oynaması istendiği gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yaptı.

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