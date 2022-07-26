BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayfur Bingöl için teklifini revize etti!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda takviye yapılacak bölgelerden biri de sol bek hattı...
Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olmasının ardından bu mevkiye takviye için harekete geçildi.
Gündemdeki isim Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı.
Ancak Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol beke takviyeyi zorunlu olarak gören siyah-beyazlılar, operasyonu tekrar başlattı.
Sabah'ta yer alan habere göre ilk teklifinde Akdeniz ekibine sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş, bu kez 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon TL bonservis + 1 futbolcu teklif edecek.
Tayfur'dan da istekli tavır göstermesi ve Alanyaspor'un inadını kırmakta rol oynaması istendiği gelen haberler arasında.
TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?
11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.
Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yaptı.
Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...