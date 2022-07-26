Haberler Beşiktaş ⚽BEŞİKTAŞ - ALAVES MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ALAVES MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş için geri sayım tamamlandı. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael yönetimindeki Siyah Beyazlı ekibin çalışmaları devam ederken; Beşiktaş - Alaves maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Alaves maçına dair merak edilenler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:39 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:49
⚽BEŞİKTAŞ - ALAVES MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş - Deportivo Alaves maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı 26 Temmuz Salı günü oynanacak. Maç saat 19:00'de başlayacak ve Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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