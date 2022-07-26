Haberler Beşiktaş ⚽ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Alaves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - BJK HAZIRLIK MAÇI

ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Alaves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - BJK HAZIRLIK MAÇI

Alaves - Beşiktaş maçına sayılı saatler kala, başta Siyah Beyazlı taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever Alaves - Beşiktaş maçının detaylarını araştırmaya başladı. Alaves - Beşiktaş maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve şifresiz nereden izleyeneceğini sorgulamaya koyulan futbolseverler için Alaves - Beşiktaş maçının saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 17:30
⚽ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Alaves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - BJK HAZIRLIK MAÇI

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte Alaves - Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler...

ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Beşiktaş Alaves maçı 26 Temmuz Salı günü oynanacak. Maç saat 19:00'de başlayacak ve Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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