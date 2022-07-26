ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE | Alaves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte Alaves - Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler...

ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Beşiktaş Alaves maçı 26 Temmuz Salı günü oynanacak. Maç saat 20:00'de başlayacak ve Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Alaves: - Sivera, Tenaglia, Sedlar, Lejeune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja, Miguel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst

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