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Uykularım kaçtı

Emrecan, transfer sürecini anlattı: Beşiktaş’a gelmeyi çok istedim. Hayatımın en stresli dönemini geçirdim. Uykularımın kaçtığı oluyordu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Uykularım kaçtı

Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan, transfer sürecinin kendisi için çok stresli geçtiğini ve siyah-beyazlı ekibin teklifini duyduktan sonra başka takımlarla ilgilenmediğini söyledi. "Böyle büyük bir kulüp sizi istediğinde tabii ki o takıma katılmak istiyorsunuz. Transfer sürecinde hayatımın en stresli dönemini geçirdim. Uykularımın kaçtığı oluyordu" diyen genç oyuncu "Çünkü buraya gelmek, burada oynamak çok farklı bir duygu. Bu şansa erişebilmek herkese nasip olmuyor. Daha önce Vodafone Park'ta çok maç izledim. Küçükken stada gittiğimde, 'Burada oynayabilir miyim?' diyordum. Allah bana bunu nasip etti. Nihayet o fırsata erişebildim. Çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞU GÖĞÜSLERİZ

Şampiyonluk yarışının zor geçmesini beklediğini söyleyen Emrecan: Geçen sezon çok sağlam oyunlarla şampiyon olan bir Trabzonspor vardı. F.Bahçe ve G.Saray da şampiyonluğun büyük adayı olacak. O yüzden bu süreç boyunca bunun farkında olup, her maça aklı başında, farkındalığı yüksek şekilde çıkıp, iyi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum.

ÖĞRENMEYE AÇIK BİRİYİM

Saiss, Welinton ve Montero ile forma rekabetine hazır olduğunu vurgulayan Emrecan, sözlerine şöyle devam etti: Kendime güveniyorum. Çok kariyerli ve tecrübeli isimler var. Onların tecrübelerinden ve yeteneklerinden bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Övündüğüm tek bir özelliğim varsa, o da öğrenmeye açık oluşumdur. Kabiliyetimi geliştirmek istiyorum.

Teknik direktör Ismael'in kendisiyle sıcak bir ilişki kurduğunu söyleyen genç oyuncu, "Onun kariyerinde bir insan için ego seviyesi çok aşağıda ve çok mütevazı birisi. Her zaman gelip konuşabileceğimi, en ufak problemimi gidip ona iletebileceğimi söyledi. Bu, takıma yeni katılmış genç bir oyuncu için çok değerli. Bu sıcakkanlılığı gösterdiği için de hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.

İtalya Ligi'ni kendi oyununa uygun bulduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Oralar çok başka sahneler, futbolun zirvesi artık. Benim önce kendimi Beşiktaş'ta kanıtlayıp, takımıma çok faydalı olmam gerekiyor. Şu an tüm odağım ve hedefim bu doğrultuda. Umarım bu dediklerimi gerçekleştirip, daha sonra hayalim olan yerlere ulaşabilirim" şeklinde konuştu. Emrecan çok çalışacağını da sözlerine ekledi.

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