Rakip Alaves

İspanya kampına devam eden Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton maçı sonrası 2. hazırlık sınavını yarın oynayacak. Siyah beyazlı takım bu kez İspanyol ekibi Alaves ile karşılaşacak. İspanya kampını hazırlık 2 karşılaşmasıyla tamamlayacak olan Kartallar, 30 Temmuz'da da İstanbul'da İtalyan Sampdoria'yı konuk edecek.
İspanya kampına devam eden Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton maçı sonrası 2. hazırlık sınavını yarın oynayacak. Siyah beyazlı takım bu kez İspanyol ekibi Alaves ile karşılaşacak. İspanya kampını hazırlık 2 karşılaşmasıyla tamamlayacak olan Kartallar, 30 Temmuz'da da İstanbul'da İtalyan Sampdoria'yı konuk edecek.