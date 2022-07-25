Kenan da sakatlandı

Beşiktaş, Saiss ve Josef'ten sonra bir sakatlık haberiyle daha sarsıldı. Kulüp, forvet Kenan Karaman'ın sakatlandığını bildirdi. Açıklamada "İspanya kampında gerçekleştirilen antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi. Ayrıca, eşinin doğumu için dönen Kenan'ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi.
Beşiktaş, Saiss ve Josef'ten sonra bir sakatlık haberiyle daha sarsıldı. Kulüp, forvet Kenan Karaman'ın sakatlandığını bildirdi. Açıklamada "İspanya kampında gerçekleştirilen antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi. Ayrıca, eşinin doğumu için dönen Kenan'ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi.