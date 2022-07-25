BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapan siyah beyazlı ekipte bazı futbolcuların ise üzeri çizildi.
O isimlerden birisi de Kevin N'Koudou.
Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapan siyah beyazlı ekipte bazı futbolcuların ise üzeri çizildi.
O isimlerden birisi de Kevin N'Koudou.
Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlıların kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi.
2019'dan beri Beşiktaş forması giyen 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
GEÇEN SEZON 4 GOL ATTI
Kevin N'Koudou geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.
2020-21 sezonunda 41 maçta 9 gol 5 asist üreten futbolcu, ilk sezonu olan 2019-20'de ise 32 maçta 4 gol 2 asistlik katkı verdi.
27 yaşındaki Kamerunlunun güncel piyasa değeri 4.2 milyon Euro.
N'Koudou siyah beyazlı formayla toplamda 86 maça çıktı.
Bu maçlarda 16 gol ve 8 asist üretti.
Oyuncu 2019 yılında Tottenham'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
N'Koudou'nun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncu Kamerun Milli Takımı'yla hiç maça çıkmadı.