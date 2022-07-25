Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle hücum hattını zenginleştiren Kara Kartal'da bazı futbolcuların ise üzerleri çizildi. Siyah beyazlılar, Kevin N'Koudou ile yol ayrımına geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:24
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapan siyah beyazlı ekipte bazı futbolcuların ise üzeri çizildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

O isimlerden birisi de Kevin N'Koudou.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlıların kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

2019'dan beri Beşiktaş forması giyen 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

GEÇEN SEZON 4 GOL ATTI

Kevin N'Koudou geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

2020-21 sezonunda 41 maçta 9 gol 5 asist üreten futbolcu, ilk sezonu olan 2019-20'de ise 32 maçta 4 gol 2 asistlik katkı verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

27 yaşındaki Kamerunlunun güncel piyasa değeri 4.2 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

N'Koudou siyah beyazlı formayla toplamda 86 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

Bu maçlarda 16 gol ve 8 asist üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

Oyuncu 2019 yılında Tottenham'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da N'Koudou'nun bileti kesildi!

N'Koudou'nun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antrenörü o özelliğini açıkladı! "Normalin 2 katı..."
Hatalı golle eleştirilmişti! Ismael'den tam destek
DİSPOZOFOBİ (ÇÖP BİRİKTİRME HASTALIĞI) NEDİR?
25 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor - Sharjah maçı saat kaçta? Sivasspor - Sharjah maçı saat kaçta? 11:48
Gözbaşı'dan Başkan Erdoğan'a Kayserispor forması Gözbaşı'dan Başkan Erdoğan'a Kayserispor forması 11:31
Bileti kesildi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık Bileti kesildi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık 11:24
PSG - Gamba Osaka maçı saat kaçta? PSG - Gamba Osaka maçı saat kaçta? 11:18
Gomis'ten Okan Buruk itirafı! Gomis'ten Okan Buruk itirafı! 11:04
Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! 10:56
Daha Eski
Antrenörü o özelliğini açıkladı! "Normalin 2 katı..." Antrenörü o özelliğini açıkladı! "Normalin 2 katı..." 10:43
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 10:29
Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! 10:06
Hatalı golle eleştirilmişti! Ismael'den tam destek Hatalı golle eleştirilmişti! Ismael'den tam destek 09:55
Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? 09:37
Umut ve iddia Umut ve iddia 06:37