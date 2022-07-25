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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Beşiktaş'ın birinci kalecisi Ersin Destanoğlu eleştiri oklarının hedefinde. Wolverhampton ile oynanan hazırlık karşılaşmasında hatalı bir gol yiyen genç file bekçisi, tepki çekmişti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, Ersin'e destek oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:55
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Sezon sonu şampiyonluk hedefi bulunan siyah beyazlı ekip son hazırlık karşılaşmasında Wolverhampton karşısında önemli bir sınav verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Kara Kartal İngiliz ekibine 3-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Maçta özellikle Ersin Destanoğlu'nun performansı çok konuşuldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

İlk yarıda yediği hatalı golün ardından genç file bekçisi eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

ERSİN'E MORAL DESTEĞİ

Beşiktaş'ta Wolverhampton maçından sonra eleştiri toplayan isimlerden biri de ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gören Ersin Destanoğlu oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Genç kaleci özellikle İngiliz ekibinin attığı ilk golde ciddi bir hata yaparken ikinci yarıda yerini Emre Bilgin'e bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Siyah-beyazlı teknik heyetin müsabakadan sonra Ersin'e moral desteği verdiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Milliyet'in haberine göre; Valerien Ismael ve yardımcılarının, her hatanın bir tecrübe olduğunu belirterek, başarılı file bekçisine moral aşıladıkları vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

21 yaşındaki Ersin geçtiğimiz sezonlarda güven vermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Beşiktaş altyapısından yetişen genç kaleci piyasa değeri 10 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Beşiktaş A takımıyla 86 maça çıkan Ersin kalesinde 102 gol gördü.

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