BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wolverhampton maçında eleştirilen Ersin Destanoğlu'na Valerien Ismael'den tam destek!

Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.
Sezon sonu şampiyonluk hedefi bulunan siyah beyazlı ekip son hazırlık karşılaşmasında Wolverhampton karşısında önemli bir sınav verdi.
Kara Kartal İngiliz ekibine 3-0 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.
Sezon sonu şampiyonluk hedefi bulunan siyah beyazlı ekip son hazırlık karşılaşmasında Wolverhampton karşısında önemli bir sınav verdi.
Kara Kartal İngiliz ekibine 3-0 mağlup oldu.
Maçta özellikle Ersin Destanoğlu'nun performansı çok konuşuldu.
İlk yarıda yediği hatalı golün ardından genç file bekçisi eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
ERSİN'E MORAL DESTEĞİ
Beşiktaş'ta Wolverhampton maçından sonra eleştiri toplayan isimlerden biri de ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gören Ersin Destanoğlu oldu.
Genç kaleci özellikle İngiliz ekibinin attığı ilk golde ciddi bir hata yaparken ikinci yarıda yerini Emre Bilgin'e bırakmıştı.
Siyah-beyazlı teknik heyetin müsabakadan sonra Ersin'e moral desteği verdiği aktarıldı.
Milliyet'in haberine göre; Valerien Ismael ve yardımcılarının, her hatanın bir tecrübe olduğunu belirterek, başarılı file bekçisine moral aşıladıkları vurgulandı.
21 yaşındaki Ersin geçtiğimiz sezonlarda güven vermişti.
Beşiktaş altyapısından yetişen genç kaleci piyasa değeri 10 milyon Euro'ya kadar yükseltti.
Beşiktaş A takımıyla 86 maça çıkan Ersin kalesinde 102 gol gördü.
Ersin 29 maçta ise rakip forvetlere gol izni vermedi.