Gerekeni yaparız

Cenk Tosun'un dönmesine sevindiğini belirten Ersin, "Cenk abi, saygı duyduğumuz gerçek bir Beşiktaşlı. Çok profesyonel bir isim ve bize gereken desteği veriyor" yorumunu yaparken, Weghorst ve Muleka hakkında da "İkisi de gerçekten çok iyi oyuncular. İnşallah onlar hücumda ben de kalede gerekeni yapacağım" ifadesini kullandı. Valerien İsmael'in sistemine gittikçe daha çok alıştıklarını da sözleine ekleyen Ersin, "Yeni bir sisteme geçip alışmak kolay olmuyor. Hocamızın kafasındakileri bu sezon daha iyi uygulayacağız diye konuştu.



RIDVAN MUTLU OLUR

Ersin , yakın arkadaşı Rıdvan Yılmaz'a da bir parantez açarak transferini değerlendirdi; "Yolu açık olsun. Kendisi kardeşim gibi. Umarım beklediği başarı ve mutluluğu yakalar" ifadelerini kullandı; birgün kendisinin de yurt dışına gidebileceğini kaydetti.

KEYİFLER YERİNDE

Beşiktaş'ta yeni transferler ve kamplarda yakalanan hava oyuncuların yüzüne de yansıyor. Kara Kartallar'ın Avusturya kampından bu yana idmanlardaki neşeli halleri ve hırslı çalışmaları objektiflere yansıyor. Özellikle hazırlık maçlarında alınan başarılı sonuçlar da buna etki ediyor.