Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Beşiktaş transfer haberleri... Hazırlıklarını İspanya'da sürdüren siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Valerien Ismael hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçların ardından stoper bölgesini işaret etti. Yönetime stoper transferi için liste sunan Fransız teknik direktör kadroya yeni isimleri bekliyor. Stoper arayışlarında olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Getafe forması giyen Djene Dakoman'ı listesine alan Kartal, oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. (BJK HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Son olarak Kartal, hazırlık maçında Wolverhampton ile karşılaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Siyah beyazlılar İspanya'da oynanılan karşılaşmada İngiliz ekibine 3-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, stoper bölgesi için Djene Dakonam'ı gündeme geldiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

İspanya basınına göre Kartal, 30 yaşındaki stoper için teklif sunmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Djene'nin piyasa değeri 10 milyon euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Getafe'nin 2017'de Belçika'dan 2.5 milyon euro'ya aldığı Togo Milli Takımı'nın kaptanının sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Djene Dakonam, Getafe'den Enes Ünal'ın takım arkadaşı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

DAKOMAN DJENE KİMDİR?
Tam adı Dakonam Ortega Djené olan Djene, 31 Aralık 1991 tarihinde Togo'nun Lome Dapaong kentinde doğdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

30 yaşındaki stoper futbola Etoile Filanta takımında başladı ve ardından Benin temsilcisi Tonnerre d'Abomey FC'ye transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Afrika'daki kariyerine Kamerun'dan devam eden tecrübeli oyuncu Kamerun'da Cotonsport forması giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Avrupa'ya gelişi ise Alcorcon ile oldu. Burada dikkatleri üzerine çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Belçika'nın St. Truiden takımı tarafından keşfedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Ertesi sezon da İspanya'nın Getafe takımı tarafından bonservisi 2.5 milyon euroya alındı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Dakonam Djene geçtiğimiz sezon Getafe forması ile İspanya'da 35 karşılaşmada forma giydi. Togolu oyuncu 1 asist katkısı sağladı.

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