BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan savunmaya sürpriz isim! Djene Dakonam...

Son olarak Kartal, hazırlık maçında Wolverhampton ile karşılaştı.
Siyah beyazlılar İspanya'da oynanılan karşılaşmada İngiliz ekibine 3-0 mağlup oldu.
Son olarak Kartal, hazırlık maçında Wolverhampton ile karşılaştı.
Siyah beyazlılar İspanya'da oynanılan karşılaşmada İngiliz ekibine 3-0 mağlup oldu.
Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, stoper bölgesi için Djene Dakonam'ı gündeme geldiği iddia edildi.
Djene'nin piyasa değeri 10 milyon euro.
Getafe'nin 2017'de Belçika'dan 2.5 milyon euro'ya aldığı Togo Milli Takımı'nın kaptanının sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
Djene Dakonam, Getafe'den Enes Ünal'ın takım arkadaşı.
DAKOMAN DJENE KİMDİR?
Tam adı Dakonam Ortega Djené olan Djene, 31 Aralık 1991 tarihinde Togo'nun Lome Dapaong kentinde doğdu.
30 yaşındaki stoper futbola Etoile Filanta takımında başladı ve ardından Benin temsilcisi Tonnerre d'Abomey FC'ye transfer oldu.
Afrika'daki kariyerine Kamerun'dan devam eden tecrübeli oyuncu Kamerun'da Cotonsport forması giydi.
Avrupa'ya gelişi ise Alcorcon ile oldu. Burada dikkatleri üzerine çekti.
Belçika'nın St. Truiden takımı tarafından keşfedildi.
Dakonam Djene geçtiğimiz sezon Getafe forması ile İspanya'da 35 karşılaşmada forma giydi. Togolu oyuncu 1 asist katkısı sağladı.