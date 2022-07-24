BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Emrecan Uzunhan transfer sürecini anlattı! "Hayatımın en stresli dönemiydi"

Ismael'in çok disiplinli bir çalışma metodu olduğunu kaydeden Emrecan, "Daha 21 yaşında Türkiye'de büyük bir kulübe geldim. Biraz çekinceler olabiliyor ama buraya geldiğimden beri herkes çok sıcakkanlı. Gayet iyi karşıladılar beni. Ortamın biraz farklı olmasından çekiniyordum. Çünkü burası çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia, Ortam çok Avrupai. Çalışma sisteminde herkes işine bakıyor ve gerçekten çok olumlu bir çalışma temposu var. Antrenman temposu çok iyi. Gerçekten çok yoğun antrenman temposu var. Hoca çok iyi, çok disiplinli çalıştırıyor. Ben de böyle bir ortamın içinde bulunduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.