Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Son dakika haberleri... Transfer sezonu devam ederken, kulüpler arasında da kıyasıya rekabet yaşanıyor. Bu bağlamda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve kamp süreçlerine devam eden Galatasaray ve Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İki kulübün de bir dünya yıldızının peşinde olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:02
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Siyah-beyazlılar Wout Weghorst, Jackson Muleka, Romain Saiss, Gedson Fernandes, Emrecan Uzunhan ve Cenk Tosun transferleri ile sezona güçlü bir giriş yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Haris Seferovic takviyeleriyle rotasyonu geniş bir kadro oluşturarak Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

İstanbul ekipleri hücum yönünden kadro genişliği elde etmek isterken ön hattı da yıldız isimlere emanet etmek hedefleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Transfer sezonunun yarısı geride kalırken diğer yarısında hareketli saatler kulüpleri bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Kara Kartal ve Cimbom içinse dış basından bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Liga Blatt'ın Foottball Insider adlı sayfadan derlediği habere göre 4 büyüklerden Beşiktaş ve Galatasaray'ın Manchester United ile sözleşmesi biten Juan Mata için yarıştıkları belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Bonservisi elinde bulunan yıldız futbolcu için Premier Lig takımları da devrede.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Mata, kariyerine Real Oviedo Altaypısı'nda başlamış ve Real Madrid alt yaş kategorilerinde forma şansı bulmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

İspanyol futbolcu, Valencia, Chelsea ve Manchester United formaları giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

34 yaşındaki yıldız futbolcu Premier Lig'de iki kulüpte forma giyerken üçüncü kulübününde Leeds United olabileceği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Kariyerinde birçok başarıya imza atan Juan Mata'nın 2.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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