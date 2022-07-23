TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde! Juan Mata...

Galatasaray ve Beşiktaş transfer harekatına tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray ve Beşiktaş transfer harekatına tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Valerien Ismael yönetiminde İspanya'da sürdürüyor.
Galatasaray ise Okan Buruk önderliğinde Avusturya kampını tamamlayıp Türkiye'ye döndü.
İki takımda mutlak şampiyonluk parolasıyla Süper Lig'e hazırlanıyor.
Kara Kartal ve Cimbom bu sezon sadece Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yarışacaklar.
Beşiktaş ve Galatasaray yapılan takviyelerle takımlarını güçlendiriyor.
Siyah-beyazlılar Wout Weghorst, Jackson Muleka, Romain Saiss, Gedson Fernandes, Emrecan Uzunhan ve Cenk Tosun transferleri ile sezona güçlü bir giriş yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Haris Seferovic takviyeleriyle rotasyonu geniş bir kadro oluşturarak Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.
İstanbul ekipleri hücum yönünden kadro genişliği elde etmek isterken ön hattı da yıldız isimlere emanet etmek hedefleniyor.
Transfer sezonunun yarısı geride kalırken diğer yarısında hareketli saatler kulüpleri bekliyor.
Kara Kartal ve Cimbom içinse dış basından bir iddia ortaya atıldı.
Liga Blatt'ın Foottball Insider adlı sayfadan derlediği habere göre 4 büyüklerden Beşiktaş ve Galatasaray'ın Manchester United ile sözleşmesi biten Juan Mata için yarıştıkları belirtildi.
Bonservisi elinde bulunan yıldız futbolcu için Premier Lig takımları da devrede.
Mata, kariyerine Real Oviedo Altaypısı'nda başlamış ve Real Madrid alt yaş kategorilerinde forma şansı bulmuştur.
İspanyol futbolcu, Valencia, Chelsea ve Manchester United formaları giymiştir.
34 yaşındaki yıldız futbolcu Premier Lig'de iki kulüpte forma giyerken üçüncü kulübününde Leeds United olabileceği iddia ediliyor.
Kariyerinde birçok başarıya imza atan Juan Mata'nın 2.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.