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Milyonlarca mesaj aldım

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Wout Weghorst transfer sürecini anlattı. Hollandalı yıldız "Beşiktaş taraftarından milyonlarca mesaj aldım. Zaten kulüp hakkında daha önceden Şampiyonlar Ligi sebebiyle bilgim vardı. Türkiye'deki kariyerimin benim için özel olacağını hissettim" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Milyonlarca mesaj aldım
Wegorst transfer sürecinden bahsetti. "Beşiktaş taraftarından milyonlarca mesaj aldım. Zaten kulüp hakkında daha önceden Şampiyonlar Ligi sebebiyle bilgim vardı. Türkiye'deki kariyerimin benim için özel olacağını hissettim. Zaten kulüp hakkında daha önceden Şampiyonlar Ligi sebebiyle bilgim vardı. Türkiye'deki kariyerimin benim için özel olacağını hissettim. Bana gösterilen sevgi, buraya gelmem konusunda beni ikna etti. Kariyerim bittiği zaman Beşiktaş'a geliş sürecimde yaşanan süreçle alakalı yaşanan olayların kayıtlarını saklayacağım" dedi. Tecrübeli forvet, Ghezzal'in müthiş bir yetenek olduğunu söyledi ve onunla iyi anlaştığını kaydetti. Çift forvet sistemini sevdiğini de söyledi.
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