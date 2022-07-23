Beşiktaş'ın yeni yıldızı Wout Weghorst transfer sürecini anlattı. Hollandalı yıldız "Beşiktaş taraftarından milyonlarca mesaj aldım. Zaten kulüp hakkında daha önceden Şampiyonlar Ligi sebebiyle bilgim vardı. Türkiye'deki kariyerimin benim için özel olacağını hissettim" dedi.
Wegorst transfer sürecinden bahsetti. "Beşiktaş taraftarından milyonlarca mesaj aldım. Zaten kulüp hakkında daha önceden Şampiyonlar Ligi sebebiyle bilgim vardı. Türkiye'deki kariyerimin benim için özel olacağını hissettim. Zaten kulüp hakkında daha önceden Şampiyonlar Ligi sebebiyle bilgim vardı. Türkiye'deki kariyerimin benim için özel olacağını hissettim. Bana gösterilen sevgi, buraya gelmem konusunda beni ikna etti. Kariyerim bittiği zaman Beşiktaş'a geliş sürecimde yaşanan süreçle alakalı yaşanan olayların kayıtlarını saklayacağım" dedi. Tecrübeli forvet, Ghezzal'in müthiş bir yetenek olduğunu söyledi ve onunla iyi anlaştığını kaydetti. Çift forvet sistemini sevdiğini de söyledi.