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BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI 📺 | Wolverhampton - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Wout Weghorst, Muleka, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Ligin başlamasında kısa süre kala en ciddi hazırlık maçlarından birine çıkacak olan Kartal'da son eksikler tespit edilecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00
BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI 📺 | Wolverhampton - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Wolverhampton maçı 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 4. HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR!

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın ile başlayarak Valerien Ismael ile tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Valerien Ismael ile mutlak şampiyonluk hedefliyor. Ağır idmanlar yapan ve kritik hazırlık maçları gerçekleştiren Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, Saiss, Wout Weghorst, Muleka, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ta yeni transferlerin performansı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

26 Temmuz Salı günü saat 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

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