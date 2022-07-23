Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Wolverhampton maçı canlı anlatım (Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle)

Beşiktaş - Wolverhampton maçı canlı anlatım (Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle)

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibini devirerek moral depolamanın peşinde. Beşiktaş - Wolves maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:56
Beşiktaş - Wolverhampton maçı canlı anlatım (Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle)

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibini devirerek moral depolamanın peşinde. Beşiktaş - Wolves maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst.

Wolverhampton: Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Moutinho, Neves, Podence, Gibbs-White, Neto, Jimenez.

BEŞİKTAŞ'IN 4. HAZIRLIK MAÇI!

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın ile başlayarak Valerien Ismael ile tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Valerien Ismael ile mutlak şampiyonluk hedefliyor. Oldukça sıkı çalışmalar yapan ve kritik hazırlık maçları gerçekleştiren Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

26 Temmuz Salı günü saat 20.00 Beşiktaş - Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Beşiktaş - Sampdoria (Vodafone Park)

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! 6 isim topun ağzında
Beşiktaş'a sürpriz teklif! Ezgjan Alioski önerildi
Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! G.Saray...
Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda
Sosa'nın eski eşinden kötü haber! "Çocuğum kaçırıldı"
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu Beşiktaş'ın 11'i belli oldu 19:09
Trabzonspor - Torino | CANLI Trabzonspor - Torino | CANLI 18:56
Süper Lig'de 2 haftalık program belli oldu Süper Lig'de 2 haftalık program belli oldu 18:50
Fransa'da Leclerc rüzgarı! Fransa'da Leclerc rüzgarı! 18:39
Fırtına'nın ilk 11'i açıklandı Fırtına'nın ilk 11'i açıklandı 17:55
Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda 17:45
Daha Eski
Hull City'ye Türkiye'den yeni transfer Hull City'ye Türkiye'den yeni transfer 17:18
Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? 17:13
Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? 17:04
G.Saray eski oyuncusunu kadrosuna kattı! G.Saray eski oyuncusunu kadrosuna kattı! 16:58
G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! 16:51
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 16:46