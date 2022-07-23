Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:33
BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Wolverhampton maçı 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 4. HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR!

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın ile başlayarak Valerien Ismael ile tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Valerien Ismael ile mutlak şampiyonluk hedefliyor. Ağır idmanlar yapan ve kritik hazırlık maçları gerçekleştiren Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, Saiss, Wout Weghorst, Muleka, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ta yeni transferlerin performansı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

26 Temmuz Salı günü saat 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
En çekici 3 burç belli oldu! Onlar çevrelerindeki herkesi büyülüyor...
Araç sahipleri dikkat! Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını düşürdü: Motorine indirim geliyor
Cimbom'da forvete genç yıldız!
Kanarya'ya Komşu'dan stoper takviyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3. Lig'e mi transfer oluyor? Flaş iddia
G.Saray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde!
Sosa'nın eski eşinden kötü haber! "Çocuğum kaçırıldı"
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? 15:19
Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? 15:07
Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? 14:37
Hocası F.Bahçe'yi böyle açıkladı! "Görüşmeler..." Hocası F.Bahçe'yi böyle açıkladı! "Görüşmeler..." 14:36
Arsenal - Chelsea maçı saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı saat kaçta? 14:31
F.Bahçe'de Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor! F.Bahçe'de Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor! 14:04
Daha Eski
Ersu Şaşma'dan tarihi başarı! Finalde yarışacak Ersu Şaşma'dan tarihi başarı! Finalde yarışacak 13:50
Bayern Münih - Manchester City maçı saat kaçta? Bayern Münih - Manchester City maçı saat kaçta? 13:50
Kanarya'ya Mert Hakan'dan kötü haber! Kanarya'ya Mert Hakan'dan kötü haber! 13:27
Fırtına'da transfer gelişmesi! 2 yıllık sözleşme Fırtına'da transfer gelişmesi! 2 yıllık sözleşme 12:45
Milli futbolcunun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcunun yeni takımı belli oldu! 12:34
Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? 12:13