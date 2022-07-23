BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündeminde Phillipe Keny var!

Forvetine hem Wout Weghorst hem de Cenk Tosun'u alan Beşiktaş'ın Phillipe Keny ile de temas halinde olduğu öğrenildi. Haberi, Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel verdi. Gürsel, "Valerien İsmail oyuncumuz Philippe Keny ile görüştü. Keny ile devam edecekmiş gibi hareket ediyoruz. Keny ucu açık ve potansiyeli olan bir isim. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi. 23 yaşındaki forvet oyuncusunun da Beşiktaş'tan gelen bu ilgiye sıcak yaklaştığı kaydedildi. Senegalli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 2 milyon euro. Ana mevkisi forvet olmasına rağmen kanatlarda da görev alabiliyor.