Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile prensipte anlaştı!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile prensipte anlaştı!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta kadroda yapılanma çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu çalışmalar kapsamında Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile prensip anlaşması sağladı. Genç futbolcunun İskoç ekibinde 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 12:56 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:29
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile prensipte anlaştı!

Beşiktaş'ta kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kara Kartal'da genç futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Siyah-beyazlılar bu bağlamda Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, transferden bonuslarla birlikta 6.5 milyon Euro bonservis elde edecek ve sonraki satıştan da %20 pay kazanacak. Sözleşme 5 yıllık olacak.

Genç yıldızın Bundesliga ekibi Frankfurt'a transfer olması beklenirken belirsizliklerle beraber bu transfer sonuçlanamamıştı.

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