TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile prensipte anlaştı!

Beşiktaş'ta kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kara Kartal'da genç futbolcuyla yollar ayrılıyor.
Siyah-beyazlılar bu bağlamda Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş, transferden bonuslarla birlikta 6.5 milyon Euro bonservis elde edecek ve sonraki satıştan da %20 pay kazanacak. Sözleşme 5 yıllık olacak.
Genç yıldızın Bundesliga ekibi Frankfurt'a transfer olması beklenirken belirsizliklerle beraber bu transfer sonuçlanamamıştı.