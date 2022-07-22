Gücüne güç katıyor

Üçüncü etap kamp çalışmaları için İspanya'nın yolunu tutan Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Kara Kartallar, gündüz antrenmanında salonda çalıştı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık bir saat on beş dakika sürdü. Teknik direktör Valérien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışması idi. Siyah-beyazlıları istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması uyguladı. İdman, iki grup halinde güç ve kuvvetlendirme çalışmasıyla noktalandı. Akşam çalışmasını ise sahada gerçekleştiren Beşiktaş, taktik çalışmalar üzerinde durdu.