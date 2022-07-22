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Emirhan geri sayımda

21 yaşındaki stoper için Rize ile 950 bin euro’ya anlaşıldı. Emirhan ile de yıllık 3.5 milyon TL’ye el sıkışıldı. Kartal artık yeni stoperini bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Emirhan geri sayımda
Beşiktaş, Çaykur Rizespor forması giyen defans oyuncusu Emirhan Topçu için Karadeniz ekibiyle temaslarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, ödeme planı ve bonus maddeleriyle ilgili sona yaklaştı. Emirhan Topçu transferi için Çaykur Rizespor ile 950 bin Euro'ya prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, transferi en kısa sürede bitirmek istiyor. Emirhan ile de yıllık 3.5 milyon TL'ye el sıkışıldı. Teknik direktör Valerien Ismael ve ekibi, futbolcunun maç görüntülerini izledi ve 21 yaşındaki oyuncunun transferine onay verdi. Emirhan'ın hem stoper hem de sol bek olarak oynaması kadro alternatifi açısından Beşiktaş için büyük önem taşıyor. Beşiktaş, oyuncuyu yakın zamanda kadroya katsa bile Emirhan takıma İstanbul'da dahil olacak.
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