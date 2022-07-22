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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde sıcak saatler yaşıyor. Siyah-beyazlılar, daha önce teklif götürdüğü Tayfur Bingöl için yeniden harekete geçme kararı aldı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 14:09
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde gaza bastı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını devam ettiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Bu arada Beşiktaş'tan bir süredir ayrılacağı konuşulan Rıdvan Yılmaz'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Genç yıldız için İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'la anlaşma sağlandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Bu gelişme üzerine Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl için harekete geçti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak için tecrübeli oyuncu için yeni bir hamle yapma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

İlk teklifinde Alanyaspor'a sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş'ın bu kez 29 yaşındaki futbolcu için bir miktar da bonservis ekleyerek teklifini değiştirmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...

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