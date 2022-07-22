BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tayfur Bingöl hamlesi! Yeni teklif...

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde gaza bastı.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde gaza bastı.
Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını devam ettiriyor.
Bu arada Beşiktaş'tan bir süredir ayrılacağı konuşulan Rıdvan Yılmaz'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Genç yıldız için İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'la anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Bu gelişme üzerine Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl için harekete geçti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak için tecrübeli oyuncu için yeni bir hamle yapma kararı aldı.
İlk teklifinde Alanyaspor'a sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş'ın bu kez 29 yaşındaki futbolcu için bir miktar da bonservis ekleyerek teklifini değiştirmesi bekleniyor.
TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?
11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.
Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yaptı.
Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...