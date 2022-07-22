BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Forvet ve stoper takviyerini çözdükten sonra kanat takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Forvet ve stoper takviyerini çözdükten sonra kanat takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Bu iddianın kaynağı İspanyol basını olurken, Beşiktaş'la flört ettirilen isimse Bodreaux'nun Honduraslı futbolcusu Alberth Elis oldu.
Fransız ekibinin 1 Temmuz'da 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği, Beşiktaş'ın da en ciddi aday olduğu kaydedildi.
GEÇEN SEZON DA KİRALIK GİTTİ
Haberde "Bordeaux, kadrosuna kattığı Elis'i kiralamak zorunda.
Değişen mali şartlar onları bu karara zorluyor.
Çünkü Beşiktaş da kanat arayışında" ifadeleri kullanıldı.
Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen solda da görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcu, forvette de görev yapabiliyor.
Alberth Elis geçen sezonu Bordeaux'da kiralık olarak geçirmiş ardından Fransız ekibi, Portekiz takımı Boavista'dan oyuncunun bonservisini almıştı.
Elis Bordeaux'da 21 maçta 9 gol, 1 asist üretti.
Daha önce Monterrey, Olimpia, Houston Dynamo gibi takımlarda forma giyen Elis, kulüp kariyerinde çıktığı 169 resmi karşılaşmada 55 gol, 35 asist üretti.
3 kez kırmızı kart gördü. Milli takımda da 12 gol attı.