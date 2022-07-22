Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Alberth Elis oldu. Bordeaux'nun mali şartlar nedeniyle oyuncuyu göndermek zorunda olduğu belirtildi. Haberlerde, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş'a kiralanabileceği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Forvet ve stoper takviyerini çözdükten sonra kanat takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Bu iddianın kaynağı İspanyol basını olurken, Beşiktaş'la flört ettirilen isimse Bodreaux'nun Honduraslı futbolcusu Alberth Elis oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

İspanyollar, Bordeaux'nun mali kriz nedeniyle oyuncuyu elden çıkarmak zorunda olduğunu belirterek Elis'e talip olan Beşiktaş'a olumlu cevap vereceğini yazdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Fransız ekibinin 1 Temmuz'da 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği, Beşiktaş'ın da en ciddi aday olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

GEÇEN SEZON DA KİRALIK GİTTİ

Haberde "Bordeaux, kadrosuna kattığı Elis'i kiralamak zorunda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Değişen mali şartlar onları bu karara zorluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Elis'i isteyen Beşiktaş'a kiralanması hem Bordeaux'nun hem de Türk ekibinin işine yarayabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Çünkü Beşiktaş da kanat arayışında" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen solda da görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcu, forvette de görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Alberth Elis geçen sezonu Bordeaux'da kiralık olarak geçirmiş ardından Fransız ekibi, Portekiz takımı Boavista'dan oyuncunun bonservisini almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Elis Bordeaux'da 21 maçta 9 gol, 1 asist üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a sürpriz kanat! Alberth Elis...

Daha önce Monterrey, Olimpia, Houston Dynamo gibi takımlarda forma giyen Elis, kulüp kariyerinde çıktığı 169 resmi karşılaşmada 55 gol, 35 asist üretti.

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