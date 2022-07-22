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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'ın yeni golcüsü Wout Weghorst açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu transfer sürecinden ve Beşiktaş'tan bahsederken taraftarların kendisine olan desteğine de parantez açmayı unutmadı. Weghorst, Beşiktaş taraftarlarının transfer sürecindeki etkisinden bahsederken, "Taraftarın sevgisini gördükten sonra kararımı vermiştim. Gördüğüm sevgi beni buraya gelmeye ikna etti." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 16:49
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'ın yeni golcüsü Wout Weghorst açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları İspanya'da devam ederken yeni transfer Wout Weghorst TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı ve transfer sürecini değerlendiren yıldız futbolcu, taraftarların gösterdiği sevgi ve desteği de göz ardı edemedi. Siyah-beyazlı formayı giymek için çok kişiyle görüşmediğini belirten Weghorst, "Taraftarın sevgisini gördükten sonra kararımı vermiştim. Gördüğüm sevgi beni buraya gelmeye ikna etti." ifadelerini kullandı.

İŞTE WOUT WEGHORST'UN AÇIKLAMALARI

"Her şey güzel gidiyor. Çok iyi hazırlanıyoruz sezona iyi başlamak için, takım arkadaşlarımı tanıyorum. Hava sıcak biraz yüzden antrenmanlarımızı biraz geç yapıyoruz ama her şey güzel gidiyor."

"Burnley'de küme düştükten sonra Beşiktaş bana ilgisini gösterdi. Türkiye ile hiç iletişimim olmamıştı ama Beşiktaş'ın teklifi ilgi çekici geldi. Hoca ve Ceyhun beyle konuştuktan sonra süreç adım adım ilerledi. Taraftarın inanılmaz etkisi oldu."

"Beşiktaş'a gelme konusunda çok kişiyle görüşmedim. Taraftarın sevgisini gördükten sonra kararımı vermiştim. Gördüğüm sevgi beni buraya gelmeye ikna etti."

"Takımın hangi sistemi uygulayacağı en önemlisi. Biz şu an iki 9'lu sistemli oynuyoruz, ona çalışıyoruz. Bu sistem değişebilir ama biz hocanın verdiği sistemi çok iyi uygulamalıyız."

"Rachid ile çok iyi anlaştık, bunu da çok fazla dile getirmek istemiyorum baskı yaratmamak için ama şimdiden aramızda bir bağ var. Rachid Ghezzal ile oynamak beni heyecanlandırıyor."

"Önde baskı ve topu kaptırınca hemen baskı, bu özelliklerim var. Baskıyı başlatacak isim olacağım, arkadaki isimlerin de bana destek olacaklarını biliyorum. Tabii ki ben bir forvetim, benden en büyük beklenti gol. Yapmam gereken en önemli şey tabii ki gol atmak."

"Her şeyimi vereceğim. Savaşacağım, tutkulu oynayacağım. Şampiyonluk kazanmak istiyorum, tabii ki Türkiye Kupası da var. Çok gol atmak, gol kralı olmak istiyorum."

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