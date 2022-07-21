Rıdvan için Rangers iddiası

İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers, son dönemde Rıdvan Yılmaz ile ilgilenmeye başladı. Rangers'ın Rıdvan ilgisi ise sol beki Calvin Bassey'e gelen teklifin ardından güçlendi. 22 yaşındaki Bassey 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'a giderken, Rangers'ın bu boşluğu Rıdvan Yılmaz ile dolduracağı konuşuluyor. Bassey transferinin kesinleşmesinin ardından Rangers'in resmi adımları atması bekleniyor.

27 TEMMUZ SON GÜN

Beşiktaş'ın yeni sezon kombine bilet satışı 27 Temmuz'da sona erecek. Kombine alımı için son 1 haftaya girilirken biletlerin büyük bölümünün tükendiği, kalan kısmının da kısa süre içinde bitmesinin beklendiği kaydedildi. Beşiktaş yönetimi, kombinelere ilk günden beri gösterilen yoğun ilgi nedeniyle siyah beyazlı taraftarlara teşekkür mesajı yayınlamıştı.