Kadro dışı bırakılan genç stoper Serdar Saatçı, “Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımızdan, yönetim kurulumuzdan, hocamız ve teknik ekibimizden, tüm takım arkadaşlarımdan, Beşiktaş’la yaşayan herkesten özür dilerim” dedi
Beşiktaş'ın Avusturya kampında hazırlık maçında oyundan alındıktan sonraki tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı, camiadan özür diledi. Serdar, sosyal medyadan paylaştığı "Büyük Beşiktaş camiasına özrümdür" başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 10 yaşımdan başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum. Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman ŞEREFİNLE oyna HAKKINLA kazan ilkesinden de ödün vermedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Ahmet Nur Çebi'den yönetim kurulumuzdan, hocamızdan, takım arkadaşlarımdan, Beşiktaş'la yaşayan herkesten özür dilerim.