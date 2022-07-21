Haberler Beşiktaş Özür dilerim

Özür dilerim

Kadro dışı bırakılan genç stoper Serdar Saatçı, “Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımızdan, yönetim kurulumuzdan, hocamız ve teknik ekibimizden, tüm takım arkadaşlarımdan, Beşiktaş’la yaşayan herkesten özür dilerim” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Özür dilerim
Beşiktaş'ın Avusturya kampında hazırlık maçında oyundan alındıktan sonraki tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı, camiadan özür diledi. Serdar, sosyal medyadan paylaştığı "Büyük Beşiktaş camiasına özrümdür" başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 10 yaşımdan başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum. Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman ŞEREFİNLE oyna HAKKINLA kazan ilkesinden de ödün vermedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Ahmet Nur Çebi'den yönetim kurulumuzdan, hocamızdan, takım arkadaşlarımdan, Beşiktaş'la yaşayan herkesten özür dilerim.
DİĞER
Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya anlattı! “Aşka kapılarımı kapatmadım”
Son dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi
Schalke ile anlaşma tamam! Sıra Harit'te!
Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a Januzaj önerisi! Valerien Ismael'in kararı...
Fransızlar Ersin için harekete geçti!
CANLI ALTIN FİYATLARI - 21 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar?
Haris Seferovic Ay Yıldız dövmesinin anlamını açıkladı!
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! 01:21
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! 01:14
Karşılıklı güven Karşılıklı güven 00:35
Leo Dubois İstanbul'a geldi! Leo Dubois İstanbul'a geldi! 00:22
Kadıköy’e çevirdiler Kadıköy’e çevirdiler 00:18
King: İki aydır top oynamadım King: İki aydır top oynamadım 00:17
Daha Eski
Willian Arao göz doldurdu Willian Arao göz doldurdu 00:16
Valencia penaltı bekledi Valencia penaltı bekledi 00:15
Usta isimden flaş sözler: Hiç ışık vermedi! Usta isimden flaş sözler: Hiç ışık vermedi! 00:15
Savunmada başarılıydık Savunmada başarılıydık 00:13
Kiev maçı sonrası stoper harekatı! Kiev maçı sonrası stoper harekatı! 00:09
İsmail sürprizi İsmail sürprizi 23:58