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Beşiktaş'ta Josef de Souza menisküs ameliyatı oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'tan yapılan açıklamada oyuncusu Josef de Souza'nın menisküs ameliyatı olduğu açıklandı. Sezon hazırlıklarına devam eden Siyah beyazlılara antrenman esnasında Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın sağ diz lateral menisküs yırtığı tespit edilmişti. Josef de Souza'nın dönüş tarihi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:12
Beşiktaş'ta Josef de Souza menisküs ameliyatı oldu

Beşiktaş, Josef de Souza'nın menisküs ameliyatı olduğunu ve başarılı geçen operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Josef de Souza ile ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Menisküs yırtığı nedeni ile İspanya kamp kadromuzda yer almayan Futbol A Takımımızın sporcusu Josef de Souzaya, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından Prof. Dr. Alper Kayanın da katıldığı operasyonda artroskopik menisküs cerrahisi uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır. Josef de Souzaya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

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