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Son bir kez daha

Atiba Hutchinson, “Son bir şampiyonluk yaşayarak kariyerimi noktalamak çok güzel olur” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Son bir kez daha

Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, yeni sezon için açıklamalar yaptı. Kanadalı orta saha; Muleka, Weghorst, Cenk gibi isimlerin transferi için "Hepsi de nokta atışı. Çok güçlü bir hücum hattımız oldu" yorumunu yaptı. Avrupa'da olmadıkları için üzgün olduklarını ancak bunun lige odaklanmaları için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen Atiba, "Rakiplerimize göre daha rahat bir maç programımız olursa bunu kullanabiliriz" diye konuştu. Kaptan, bu sezonun muhtemelen son yılı olacağının da altını çizip "Son bir şampiyonluk yaşayarak kariyerimi noktalamak çok güzel olur" dedi. Kaptan ayrıca taraftarlara kendisine verdikleri destek için teşekkür etti.

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