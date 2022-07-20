Emrecan resmen Kartal

Beşiktaş, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek İstanbulspor'da 2020'de A takıma yükselen 21 yaşındaki stoper, 1. Lig'de toplam 23 maçta forma giydi. Öte yandan taraftarlara ilk mesajını gönderen Emrecan, "O statta büyük Beşiktaş taraftarının karşısına çıkmak için çok sabırsızım" şeklinde konuştu.