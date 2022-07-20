Haberler Beşiktaş Emrecan resmen Kartal

Emrecan resmen Kartal

Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki stoperi 5 yıllığına kadrosuna kattı. Emrecan için İstanbulspor’a 2 milyon euro ödenecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Emrecan resmen Kartal
Beşiktaş, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek İstanbulspor'da 2020'de A takıma yükselen 21 yaşındaki stoper, 1. Lig'de toplam 23 maçta forma giydi. Öte yandan taraftarlara ilk mesajını gönderen Emrecan, "O statta büyük Beşiktaş taraftarının karşısına çıkmak için çok sabırsızım" şeklinde konuştu.
DİĞER
Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş! Bakın kim çıktı...
Bodrum'da "Pinokyo" vurgunu! 30 kişiden 1,5 milyon lira çarptılar
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te!
Kanarya Kiev deplasmanında! İşte Jesus'un ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Benfica'nın ön liberosuna kanca!
Tolga Ciğerci hamlesi! Ismael isterse...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Bu oyunlar sudan ucuz! Epic Games yaz indirimleri başladı
Sebastien Haller'de rastlanan testis tümörü nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vale! Vale! 06:41
Haji Wright’tan 3 yıllık imza Haji Wright’tan 3 yıllık imza 01:26
Aslan golsüz bitirdi Aslan golsüz bitirdi 01:24
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da 01:01
Daha Eski
Cimbom transferi KAP'a bildirdi! Cimbom transferi KAP'a bildirdi! 01:01
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! 01:00
Buruk'tan Seferovic sözleri! Buruk'tan Seferovic sözleri! 01:00
G.Saray'dan golsüz prova! G.Saray'dan golsüz prova! 01:00
Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! 01:00
Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! 00:59