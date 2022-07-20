Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un kapısından dönen ve yeni sezona siyah-beyazlı takımla birlikte hazırlanan 21 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İskoç ekibi Rangers'ın Rıdvan Yılmaz'a talip olduğu ve transfer için gözden çıkarılan bonservis bedelinin belirlendiği kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:22
BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Avrupa kulüplerinin kıskacında olan 21 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Siyah-beyazlı yönetim, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Uzun süren temaslar netice vermedi ve transfer son anda gerçekleşmedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Beşiktaş ile yeni sezona hazırlanan genç sol beke talipler çıkmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

RANGERS DEVREYE GİRDİ!
21 yaşındaki futbolcu için İskoç temsilcisi Rangers devreye girdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İngiliz basınından derlediği haberde, Rıdvan'ın, sözleşmesinin son yılına girdiği ve Rangers'ın 4 milyon Sterlin karşılığında transferi bitirmek istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Haberde, Rangers'ın kısa süre içinde Beşiktaş'a teklif yapacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Geçen sezon siyah beyazlılarda, 33 maça çıkan Rıdvan, 3 gol ve 4 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan başarılı oyuncu, alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2020 yılında A Takım'a yükseldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

A Takım'da gösterdiği performansla kalitesini ispatlayan genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Sol bek mevkisinde forma giyen Rıdvan Yılmaz, orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına 27 Mayıs 2021 yılında çıkan Rıdvan, ay-yıldızlı formayla 6 karşılaşmada ter döktü.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Genç futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Rıdvan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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