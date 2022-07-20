BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Rıdvan Yılmaz sürprizi! O rakam ortaya çıktı

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Avrupa kulüplerinin kıskacında olan 21 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlı yönetim, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı.
Uzun süren temaslar netice vermedi ve transfer son anda gerçekleşmedi.
Beşiktaş ile yeni sezona hazırlanan genç sol beke talipler çıkmaya devam ediyor.
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İngiliz basınından derlediği haberde, Rıdvan'ın, sözleşmesinin son yılına girdiği ve Rangers'ın 4 milyon Sterlin karşılığında transferi bitirmek istediği belirtildi.
Geçen sezon siyah beyazlılarda, 33 maça çıkan Rıdvan, 3 gol ve 4 asistle oynadı.
Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan başarılı oyuncu, alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2020 yılında A Takım'a yükseldi.
A Takım'da gösterdiği performansla kalitesini ispatlayan genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Sol bek mevkisinde forma giyen Rıdvan Yılmaz, orta sahanın solunda da görev alabiliyor.
A Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına 27 Mayıs 2021 yılında çıkan Rıdvan, ay-yıldızlı formayla 6 karşılaşmada ter döktü.
Genç futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Rıdvan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.