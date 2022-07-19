TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferinin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Yaptığı resmi açıklamayla Emrecan Uzunhan ile görüşmelere başladığını açıklayan siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
"Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır."
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdi.— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2022
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