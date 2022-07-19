Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferinin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferinin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığı resmi açıklamayla Emrecan Uzunhan ile görüşmelere başladığını açıklayan siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. Kara Kartal, 21 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 19:16 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 19:36
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferinin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Yaptığı resmi açıklamayla Emrecan Uzunhan ile görüşmelere başladığını açıklayan siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır."

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