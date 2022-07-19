TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferinin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Yaptığı resmi açıklamayla Emrecan Uzunhan ile görüşmelere başladığını açıklayan siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI



"Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır."