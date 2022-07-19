İçiniz rahat olsun

Beşiktaş'ta Valentin Rosier açıklamalarda bulundu. Bu sezon tam anlamıyla yeni bir başlangıç yaptıklarını söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, "Hocanın ne anlatmak istediğini, ne oynatmak istediğini çok net anlayabiliyoruz. Hoca isteklerini antrenmanda sürekli olarak tekrar ettirerek zaten bizim kafamızda bazı şeylerin yerleşmesini sağlıyor" dedi. Taraftarlara seslenerek yeni sezon için umut veren Fransız sağ bek, "Taraftarlarımız hiç endişelenmesinler, kafalarında endişeler, tereddütler bulunmasın. Çünkü hocanın anlattığı şeye, hocanın oynatmak istediği şeye ne kadar inandığını biliyoruz ve buna ikna olmuş durumdayız. Bizden bekleneni sahaya koyacağız" ifadelerini kullandı.



DAHA SAKiN OLACAĞIM



Geçen sezonki performansının ilk sezonunun altında kalması yönündeki eleştirileri kabul eden Fransız oyuncu, kolay kart görmemek için daha sakin kalmaya çalıştığını dile getirdi. Rosier, "Bazı eleştirileri anlayabiliyorum ama bir eleştiri yaparken geçmişte yaptığımız olumlu işleri, geçmişte yakaladığımız başarıları unutmamalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.



ISMAEL'İN KARİZMASI VAR



Valerien Ismael'e ayrı bir parantez açan Rosier, "Hocanın en büyük avantajı birkaç tane dili konuşuyor olması. Çok rahat bir şekilde oyuncularla iletişim kuruyor. Deneyimli oyuncularla da genç oyuncularla da çok rahat iletişim sağlıyor. Kendini çok basit, çok rahat ifade ediyor. Bizden ne beklediğini, bizlerden ne istediğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Ismael'in doğal bir karizması da var" dedi.



KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK



Avusturya kampına değinen Rosier bazı noktaları geliştirdiklerini belirterek: Hazırlık maçlarında sonuçlar çok önemli değil ama neler aksıyor ya da neler daha iyi gidiyor onları görmek açısından iyi maçlar oldu. Geliştirdiğimiz birkaç nokta var. Birincisi baskı konusu. Baskıyı artık daha organize bir şekilde daha derli toplu, doğru şekilde yapabiliyoruz. Pozisyon alma konusunda da bence epey mesafe kat ettik.



TAKIMA DA KATKISI OLUR



Kenan Karaman'la girdiği forma rekabetine de değinen Rosier, "Bu seviyede futbol oynayan bütün oyuncuların buna alışık olması lazım. Bu seviyede oynuyorsanız benzer pozisyonda ya da aynı pozisyonda oynayan oyuncular zaten mutlaka takım içinde yer alır. Buna alışık olmanız lazım" değerlendirmesinde bulundu.