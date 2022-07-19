BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, kadro yapılanması kapsamında da çalışmalarını sürdürüyor.
Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendiren Kara Kartal'da rota stoper transferine dönmüştü.
Forvet sıkıntısını bitirip artık tüm dikkatini stoper mevkisine veren Beşiktaş'ta Vitesse'den ayrılan Riechedly Bazoer ismi gündeme gelmiş, teknik direktör Valerien İsmael, Wolfsburg'tan eski öğrencisi için olumlu rapor vermişti.
Bunun üzerine hemen düğmeye basan siyah-beyazlı yönetim, ilk resmi teması da kurdu.
Oyuncunun menajeri İstanbul'a çağırıldı.
25 yaşındaki Hollandalı stoper için yarın masaya oturulacak.
Kısa süre içinde teklifini de hazırlayan Beşiktaş yönetiminin Riechedly Bazoer'e önereceği rakam da belli oldu.
DEVLER LİGİ ESKTRA OLACAK
Buna göre oyuncuya 1.5 ila 1.7 milyon euro arasında imza parası önerilecek.
Maaş olarak da 1-1.3 milyon euro arasında bir teklif yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda ücret artış sözü verilecek.
1.84 boyundaki savunmacının değeri 5 milyon euro civarında.
Şu ana kadar beklediği teklifleri alamaması Beşiktaş'ın işini kolaylaştırıyor.
Yönetim, kısa süre içinde bu transferi bitirip takımın İspanya kampına yetiştirmek istiyor.
Transfer komitesi ve İsmael arasındaki bilgi alış verişi de her gün sürüyor.