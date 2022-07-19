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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, gündemine Hollandalı bir oyuncuyu aldı. Kara Kartal stoper bölgesi için Riechedly Bazoer ile resmi temaslara başladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Valerien Ismael yönetiminde yeni sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, kadro yapılanması kapsamında da çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendiren Kara Kartal'da rota stoper transferine dönmüştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Forvet sıkıntısını bitirip artık tüm dikkatini stoper mevkisine veren Beşiktaş'ta Vitesse'den ayrılan Riechedly Bazoer ismi gündeme gelmiş, teknik direktör Valerien İsmael, Wolfsburg'tan eski öğrencisi için olumlu rapor vermişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Bunun üzerine hemen düğmeye basan siyah-beyazlı yönetim, ilk resmi teması da kurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Oyuncunun menajeri İstanbul'a çağırıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

25 yaşındaki Hollandalı stoper için yarın masaya oturulacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Kısa süre içinde teklifini de hazırlayan Beşiktaş yönetiminin Riechedly Bazoer'e önereceği rakam da belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

DEVLER LİGİ ESKTRA OLACAK

Buna göre oyuncuya 1.5 ila 1.7 milyon euro arasında imza parası önerilecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Maaş olarak da 1-1.3 milyon euro arasında bir teklif yapılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda ücret artış sözü verilecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

1.84 boyundaki savunmacının değeri 5 milyon euro civarında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Şu ana kadar beklediği teklifleri alamaması Beşiktaş'ın işini kolaylaştırıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Yönetim, kısa süre içinde bu transferi bitirip takımın İspanya kampına yetiştirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Riechedly Bazoer ile ilk temas kuruldu!

Transfer komitesi ve İsmael arasındaki bilgi alış verişi de her gün sürüyor.

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