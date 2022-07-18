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Forvetlere tam not

Weghorst, Muleka ve Cenk’in performansı İsmael’in sevindirdi Fransız hoca, makas atacağı isimleri de netleştirmeye başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Forvetlere tam not

Beşiktaş, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Mainz'ı 1-0 yenmişti. Siyah-beyazlılarda hücum hattında oynayan futbolcular teknik heyetten tam not aldı. Cenk Tosun'un yanı sıra diğer transferler Wout Weghorst ve Jackson Muleka, mücadele gücü ve ortaya koydukları performansla teknik heyeti sevindirdi. Beşiktaş 3 maça da 3-4-1-2 sistemiyle çıkarken, Hollandalı golcü Weghorst yaptığı pres ve isteği, Muleka da hareketli yapısıyla rakip savunmanın dengesini bozarak alkış aldı. Fransız teknik adam Valerien Ismael, İspanya kampının ardından 11'ini tam anlamıyla netleştirmiş olacak. Ismael, İspanya kampında daha az futbolcunun yer alacağının mesajını, "Kadroyu azaltacağız" diyerek vermişti.

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